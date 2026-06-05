В офисе Зеленского признали системные нарушения в подразделениях ВСУ

Владимир Зеленский провел встречу с военным омбудсменом Ольгой Решетиловой, в ходе которой обсуждались проблемы ВСУ - от ненадлежащего лечения военнослужащих до системных нарушений в подразделениях украинской армии. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

"Ольга Решетилова доложила, что за первые четыре месяца работы офис военного омбудсмена обработал более 8 тысяч жалоб и восстановил права тысяч военнослужащих. Наибольшее количество жалоб поступает на лечение и направление на военно-врачебные комиссии", - говорится в сообщении.

На встрече также зашла речь "о системных нарушениях в отдельных подразделениях Сил обороны". По словам Решетиловой, командиры часто предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы взаимодействовать с офисом омбудсмена. Кроме того, обсуждались проблемы с прозрачностью начисления денежного довольствия и необходимость введения унифицированных критериев учета дополнительных выплат.

Украинские СМИ и политики неоднократно сообщали о различных проблемах в ВСУ, начиная от поборов и заканчивая неуставными отношениями, что приводит иногда даже к гибели военнослужащих. В частности, например, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что убийства военнослужащих в подразделении ВСУ "Скала" на почве неуставных отношений носят систематический характер.