В России указали на резкое изменение интенсивности атак ВСУ

В России спрогнозировали резкое изменение интенсивности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону увеличения. Такое предположение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал обратил внимание на небольшой спад ударов ВСУ по регионам России. Так, если в ночь на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 272 украинских беспилотника, то в ночь на 5 июня вдвое меньше — 123.

«Тенденция украинских атак беспилотниками сохраняется: после нескольких дней массированных ударов по несколько сотен БПЛА сегодня отмечается спад (...) Причем география налетов также уменьшилась», — говорится в сообщении.

Авторы публикации предположили, что в ближайшее время ВСУ вновь нарастят интенсивность ударов.

«После сегодняшнего снижения интенсивности атаки явно будет резкое увеличение численности БПЛА, и атаки на логистику будут ключевыми целями налетов», — отмечается в посте.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что число прилетов по российской территории будет только увеличиваться, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов. Политик высказал мнение о необходимости прицельно ликвидировать все пути доставки на Украину комплектующих для беспилотников, которые поступают из Европы.