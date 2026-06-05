Ракетный комплекс «Орешник» может быть применен для точечных ударов по критически важным объектам, которые угрожают боеспособности ВС России. Такое мнение высказал News.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, полномасштабное применение баллистической ракеты средней дальности будет возможно только в случае крайней опасности для России, так как даже при ударе по объектам на Украине без взрывчатых веществ «Орешник» «показал мощные боевые возможности».

«Это оружие сочетает в себе как баллистическую ракету, так и кинетические разделяющиеся боевые части. Оно может нести ядерный боеприпас. Когда мы применим «Орешник» в полном смысле этого слова? Это будет зависеть от ситуации на поле боя, как сложится обстановка. По ядерной доктрине, когда нашим войскам или государству грозит уничтожение, мы можем использовать такое оружие», - пояснил он.

При этом, по мнению Матвийчука, боевые части могут быть применены в случае обнаружения, например, завода по производству ракет типа MGM-52 или ATACMS.

«То есть в теории мы можем ударить «Орешником» по критическим объектам, которые будут угрожать боеспособности ВС РФ», - подытожил он.

О первом применении «Орешника» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

Путин раскрыл, как Россия планирует применять «Орешник»

При этом президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными журналистами рассказал, что не исключает и полноформатное применение «Орешника». Он также обратил внимание, что пока не было ни одного «боевого в полном смысле этого слова» применения ракетного комплекса.