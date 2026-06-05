БПЛА «Лютый» и мирные цели: откуда ВСУ атаковали Курск и Нижний Новгород

Атака беспилотников на Курскую область и Нижний Новгород, приведшая к жертвам, велась с приграничных районах Украины. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. В результате налета на Курск погиб 68-летний мирный житель. Также БПЛА ударили по Кстовскому району Нижнего Новгорода.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, пуски беспилотников по регионам Росси осуществлялись, вероятнее всего, с территории Сумской области.

«Курскую область атакуют с Сумской области, с той ее части, которая сейчас находится под ними. Все рядом, возможности такие у них есть. Это несомненно», — пояснил военный эксперт.

При этом, по его словам, Нижний Новгород ВСУ атакуют «с любой ближайшей точки» в Сумской или Черниговской областях, рассчитывая маршрут так, чтобы «долетел «Лютый» или аналог еще подешевле, вроде X1».

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Дандыкин также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины выбирают именно мирные, а не военные цели, нанося удары по электричкам, автобусам, общежитиям, а также «гоняются за конкретными людьми на улице» в приграничных районах.

Напомним, что дроны ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, более 40 пострадали.