Российские средства ПВО сбили за неделю более трёх тысяч украинских беспилотников

Также уничтожены 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. По данным Минобороны, в ответ на террористические атаки Украины российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, ликвидированы военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Как уточнили в министерстве, вооружённые силы освободили за неделю Тихоновку в Донецкой народной республике и Комсомольское в Запорожской области.