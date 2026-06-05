Взрыв прогремел в Харькове

На территории Харьковской области сработали сирены предупреждения об опасности, после чего в административном центре раздался громкий хлопок, сообщили местные СМИ.

Как пишет украинский телеканал «Общественное», инцидент произошел в пятницу днем на фоне объявленной в регионе опасности с воздуха, передает РИА «Новости».

«В Харькове был слышен взрыв», – говорится в сообщении.

Согласно актуальным сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области в настоящий момент продолжает действовать режим воздушной тревоги. Местных жителей призывают оставаться в безопасных местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня в Харькове прогремели четыре серии взрывов.

В тот же день звуки детонации зафиксировали сразу в пяти украинских городах.

Месяцем ранее серия взрывов произошла в пригороде Харькова.