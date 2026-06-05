Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне успехов российских подразделений перебросило в Сумскую область «полк смерти». Что происходит в регионе, рассказал aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал о том, что украинская 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада столкнулась с серьезными потерями в боях за село Кондратовка в Сумской области. Собеседник агентства заявил, что ситуация вызывает «вопросы и жалобы» у семей украинских солдат. Родственники жалуются в соцсетях, что по «неизвестным причинам» их близкие пропадают без вести».

По словам подполковника ЛНР, военного эксперта Андрея Марочко, сумское направление сейчас является одним из самых перспективных для ВС РФ. И Киев принимает экстренные меры, перебрасывая туда одни из самых боеспособных, но при этом и самых «расходных» подразделений.

В частности, к селу Великая Рыбица в Сумской области были переброшены дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка, который получил мрачное прозвище «полк смерти» из-за огромных потерь.

«У ВСУ сейчас наблюдается постоянная нехватка личного состава, причем по всей линии боевого соприкосновения. Украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, постоянно отправляет дополнительные силы и средства, чтобы те подразделения, которые находятся на направлении, не утратили боеспособность», — пояснил Марочко.

Он обратил внимание на то, что российская группировка войск «Север» идет вперед и находится в фаворитах на протяжении трех недель, а украинское командование пытается «сократить негативную тенденцию» и «заткнуть дыры». При этом в Сумской области у противника слабая оборона, проблемы с логистикой и, главное, моральный дух войск оставляет желать лучшего.

«На Украине сейчас такая тенденция: неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса на разные направления. Сможет ли эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будем и дальше достигать целей СВО», — констатировал эксперт.

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Напомним, что ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА ВСУ, сорвав операцию противника.