ВС РФ "Геранью" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Великого Бурлука

Российские военнослужащие с помощью "Герани" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

"Кадры уничтожения пункта управления беспилотными летательными аппаратами 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области", - сказали в Минобороны.