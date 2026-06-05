Пять человек погибли из-за атаки БПЛА на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае

Пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.

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Как сообщили в «Известиях», всего пострадали 11 человек. Шесть из них были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Никто не пострадал, все 13 пассажиров были благополучно эвакуированы.