Стало известно о смертельной атаке ВСУ на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае

Пять человек стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. О смертельной атаке стало известно из публикации «Известий».

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Издание со ссылкой на источники сообщает, что атака произошла около пяти утра по московскому времени. По информации «Известий», еще шесть человек получили различные травмы и госпитализированы.

Официальных подтверждений атаки от властей Краснодарского края не поступало.

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Ранее в Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что число прилетов по российской территории будет только увеличиваться, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов.