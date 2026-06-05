Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ увеличилось до шести

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Утром 5 июня Собянин сообщал об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников. Таким образом, число сбитых дронов увеличилось до шести.

Мэр столицы указал, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты.

Всего над российскими регионами в ночь на 5 июня силы ПВО перехватили 123 украинских дронов. В Минобороны России отметили, что помимо Московского региона ВСУ атаковали и другие субъекты страны, в том числе Крым, Тульскую, Воронежскую и Нижегородскую области.