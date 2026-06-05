Названо следующее возможное поле боя между Россией и Западом

Страны Прибалтики, имеющие стратегическое положение и стремительно превращающиеся в форпост НАТО, имеют все шансы стать следующим полем боя между Россией и Западом. Что происходит в регионе, разбирался «Царьград».

Ранее стало известно, что США временно снижают уровень своего присутствия в Европе, и министр обороны Литвы Робертас Граужинис сообщил о начале вывода тысячи американских военнослужащих и техники с территории республики.

«Примечательно, что американцы выводят войска из Литвы через три недели после того, как министр иностранных дел республики Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России, что имеет возможность «проникнуть в небольшую крепость, которую русские построили в Калининграде»», - отмечается в статье.

При этом Литва, Латвия и Эстония предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских дальнобойных дронов. 3 июня в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Эстонии ранним утром была объявлена воздушная тревога, однако никаких попыток сбивать «вторгшиеся» иностранные дроны Силы обороны страны не предпринимали, пишет издание.

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В итоге Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке БПЛА. Это произошло, несмотря на то, что 1 июня премьер-министр Литвы Инга Ругянене заявила, что балтийские республики не причастны к атакам на Россию.

«Прибалтика – это передовой форпост НАТО, который рассматривается в первую очередь как пусковая площадка, с каковой удобно наносить удары по нашим ключевым городам. Вопрос о том, чтобы Литва, Латвия и Эстония могли победить Россию, никто не ставит», - отмечается в статье.

При этом американцы в регионе замещаются европейцами. По данным западных СМИ, НАТО приступило к формированию нового оперативного соединения, штаб которого будет расположен в польском городе Щецин, а боевые подразделения – в Литве, Латвии и Эстонии. Одновременно с этим Брюссель принял решение о выделении дополнительных 12 миллиардов евро на укрепление обороны стран Балтии.

«В Прибалтике мы видим не столько «случайную череду тревог», сколько закономерный результат курса, который местные элиты проводили последние 30 лет: превращение Латвии, Литвы и Эстонии в передовой рубеж конфронтации с Россией под патронажем НАТО», - констатировал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Напомним, что силовые ведомства стран Балтии в последние месяцы неоднократно фиксировали в воздушном пространстве дроны различных типов, предположительно запущенные украинскими операторами. Беспилотники, по данным СМИ, беспрепятственно следовали по направлению к целям на территории России, свободно пересекали границы стран НАТО.