Корабли НАТО приступили к манёврам в Балтийском море

Североатлантический альянс приступил к активной фазе учений Baltic Operation 26 (BALTOPS 26) в акватории Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

«Началась морская фаза BALTOPS 26. Корабли НАТО покинули военный порт Гдыни», — говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в течение следующих двух недель экипажи будут тренироваться как единая команда, чтобы обеспечить безопасность наших морских границ.

В масштабных манёврах будет задействована группировка из двух десятков боевых кораблей. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составит примерно 6 тысяч военных. К отработке задач привлечены 1,5 десятка государств — в их числе как члены Североатлантического альянса, так и страны, сотрудничающие с ним на партнёрской основе. В ходе манёвров военные отработают противолодочные и противовоздушные действия, высадку морского десанта, операции по разминированию акватории, а также применение беспилотных систем различного назначения.

Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1971 года и являются одними из крупнейших военно-морских манёвров в регионе Балтийского моря. Их основная заявленная цель — отработка взаимодействия между силами стран-участниц и повышение оперативной совместимости их флотов.

В нынешнем году маневры проходят на фоне обострившейся военно-политической обстановки в регионе. Страны НАТО неоднократно заявляли о необходимости усиления присутствия альянса в Балтике в связи с «возросшими вызовами безопасности». Россия, в свою очередь, традиционно расценивает подобные учения как демонстрацию силы у своих западных границ и принимает ответные меры, включая усиление боевого дежурства Балтийского флота и средств противовоздушной обороны.

Порт Гдыня, откуда стартовала морская фаза учений, является одной из главных военно-морских баз Польши. Активная фаза BALTOPS 26 продлится две недели.