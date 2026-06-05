Украинские СМИ пишут о мощных взрывах в Днепропетровске

Сегодня в Днепропетровске произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

«В Днепре (Днепропетровск до переименования – Прим. ред.) слышны взрывы», - отмечает украинское издание Укринформ.

Ранее взрывы были зафиксированы в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги. При этом заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Россия будет отвечать на украинские атаки, в результате которых погибли мирные жители, «до тех пор, пока не добьем».