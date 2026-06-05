В России разработали первые в мире наушники для военных с шифрованием связи
В России разработали первые в мире наушники для военных, создающие шифрованную сеть связи. Также они отличаются тем, что усиливают звуки угроз - например, шум моторов БПЛА, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме директор по развитию компании-разработчика Сергей Шандобыло.
Наушники, которые получили название "Петр", получились полностью герметичными. Все платы закрыты от воздействий влаги.
Также специалистам удалось реализовать интерком - локальную систему звуковой связи. Она позволяет вести общение без использования радиостанций. Причем работает такая система на расстоянии до 30 метров, в идеальных условиях дальность ее работы увеличивается до 200 метров.
"В отличие от всех мировых аналогов, у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику", - рассказал Шандобыло.