В России разработали первые в мире наушники для военных с шифрованием связи

В России разработали первые в мире наушники для военных, создающие шифрованную сеть связи. Также они отличаются тем, что усиливают звуки угроз - например, шум моторов БПЛА, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме директор по развитию компании-разработчика Сергей Шандобыло.

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Наушники, которые получили название "Петр", получились полностью герметичными. Все платы закрыты от воздействий влаги.

Также специалистам удалось реализовать интерком - локальную систему звуковой связи. Она позволяет вести общение без использования радиостанций. Причем работает такая система на расстоянии до 30 метров, в идеальных условиях дальность ее работы увеличивается до 200 метров.