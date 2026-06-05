Контрдействия ВСУ и бои за новые территории: что происходит в Константиновке

Российские войска продвигаются в Константиновке, несмотря на попытки контрдействий Вооруженных сил Украины (ВСУ), и уже добрались до северо-западной части города. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным источников канала, подразделения ВС России «прорываются вглубь Константиновки, взламывая оборону ВСУ».

«Оперативная обстановка на Константиновском направлении для Киева продолжает все сильнее ухудшаться с каждым днем. Российские штурмовые группы продвигаются и закрепляются не только в западной и восточной частях города, но уже добрались и до северо-западной части», - говорится в сообщении.

Также, по информации осведомленных источников, боевые действия ведутся за Ильиновкой и Степановкой и в районе Долгой Балки.

При этом канал приводит данные украинских военных аналитиков, которые сообщили о том, что российские войска «сосредоточили усилия на взятии микрорайона Нахаловка на северо-западе города», а ВСУ пытаются проводить контрдействий, чтобы замедлить их продвижение.

Константиновка обречена стать русской: Зачем ВСУ вводят в город свежие силы, которые тут же «двухсотятся»

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия города для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск.