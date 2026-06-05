Сместить Германию и зажать Россию: Польша затеяла опасную игру с базой США

Варшава призвала США разместить на польской территории постоянную военную базу. Если Вашингтон согласится, у границ России появится мощный логистический узел НАТО, а вести переговоры с альянсом станет сложнее, пишут «Известия».

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш передал главе Пентагона Питу Хегсету запрос о закреплении американских войск в Польше на постоянной основе. Окончательное решение американская сторона пока не приняла.

Сейчас в Польше находятся около десяти тысяч военных США, но почти все они размещены в ротационном формате - солдаты сменяют друг друга каждые несколько месяцев и живут во временных лагерях. Постоянный контингент совсем небольшой и обеспечивает работу штаба корпуса, аэродрома и объектов ПРО.

Польша уже пыталась договориться о постоянной базе во время первого президентского срока Дональда Трампа, предлагая назвать объект «Форт Трамп» и выделить на него два миллиарда долларов, но тогда Вашингтон идею не поддержал.

С 2020 года Варшава взяла на себя расходы по созданию военной инфраструктуры для американцев. Эти траты выросли со стартовых 86 миллионов долларов до прогнозируемых 500 миллионов долларов в 2026 году. Создание полноценной новой базы обойдется польскому бюджету еще как минимум в 2,7 миллиарда долларов.

Стремление «привязать к земле» американские войска продиктовано новой политической реальностью. В Белом доме дают понять, что Европа должна защищать себя сама и не может вечно рассчитывать на армию и возможности США. В такой ситуации ротационные силы могут быть легко отозваны. Постоянная база с капитальными строениями и отлаженной логистикой стала бы «островком США», от которого американскому командованию отказаться гораздо сложнее.

Кроме того, Варшава рассчитывает перехватить статус главного военного союзника США в Европе у Германии. Пока отношения между Берлином и Вашингтоном остаются натянутыми, Польша активно предлагает себя на роль нового восточного центра НАТО. Страна тратит на оборону более 3,5 процента ВВП и заявляет о готовности принять военных, которых США планировали вывести из Германии. Продвигать эту идею в Белом доме предстоит президенту Каролю Навроцкому, поддерживающему хорошие отношения с Трампом. Успех этой инициативы позволил бы Польше, чья экономика сейчас динамично растет, встать в один ряд с Францией и Италией, а также значительно укрепить свой политический вес в Евросоюзе.

Для России постоянная база американцев в Европе означала бы серьезные изменения в региональной безопасности. Перевод войск из ротационных в постоянные сам по себе не несет прямой угрозы, но Польша в таком случае превращается в мощнейший логистический узел НАТО.

Польша передала США предложение создать постоянную военную базу

Постоянная база будет полностью укомплектована для быстрой переброски и развертывания сил в случае конфликта. К тому же это изменит характер переговоров России и НАТО. Если раньше диалог модерировали более склонные к дипломатии Париж и Берлин, то усиление позиций Варшавы даст больше голоса странам восточного фланга, которые традиционно занимают бескомпромиссную позицию по отношению к Москве. В долгосрочной перспективе это осложнит любые попытки наладить отношения.