Российские военные установили огнемет "Шмель" на роботизированную платформу

Саперы 11-го армейского корпуса с учетом боевого опыта СВО разместили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на наземном роботизированном комплексе. Новый робот применяется для поддержки штурмовых подразделений в Харьковской области.

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Как сообщил РИА-Новости инженер-техник с позывным "Механ", специалисты установили направляющие для фиксации и одновременного либо поочередного пуска термобарических зарядов. НТРК также получил возможность управления по оптоволокну.

Напомним, что РПО "Шмель" был принят на вооружение в 1988 году и прошел боевое крещение в Афганистане. При попадании в цель термобарический боеприпас не просто образует взрывную волну и осколки, а создает объемный взрыв по принципу вакуумных боеприпасов. По своему фугасному действию 93-мм реактивный снаряд огнемета равен 122-мм боеприпасу.

Прицельная дальность стрельбы - 600 метров, а с оптическим прицелом до 850 метров.

В 2000-е годы "Шмель" прошел модернизацию и стал полностью реактивным огнеметом, так как заряд выбрасывается к цели реактивным двигателем без порохового заряда. В результате дальность стрельбы выросла до 1700 метров.