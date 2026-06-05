Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости заявил, что украинские военные при строительстве линии обороны в районах Киевской и Сумской областей могут использовать материалы, вывезенные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

По словам специалиста, при возведении сплошной оборонительной линии от Киевского водохранилища до города Сумы, о котором ранее объявил начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко, применяются стройматериалы сомнительного происхождения. Речь идёт о бывших в употреблении плитах перекрытий и железобетонных конструкциях, которые доставляют из северной части украинских регионов.

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Эксперт предполагает, что для строительства разбирают заброшенные постройки, находящиеся в зоне отчуждения. Косвенным подтверждением этой информации служат свидетельства местных жителей Черниговской области, которые отмечают, что в последнее время со стороны Чернобыля движутся гружёные большегрузы со строительными материалами.

Марочко добавил, что ранее российские военнослужащие при захвате украинских позиций уже фиксировали с помощью дозиметров значительное превышение уровня радиации, а у некоторых украинских военнопленных наблюдались признаки начальной стадии лучевой болезни.

Ранее сообщалось, что боец рассказал об особенной тактике, использованной при освобождении Комсомольского.