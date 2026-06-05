На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов. Как заявил на форуме «Архитектура безопасности» военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, в стране освоили сборку дронов из иностранных деталей, но это не прорыв. Его слова приводит «Политнавигатор».

«Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем», — подчеркнул Чмут.

Он добавил, что сильной стороной украинцев стала быстрая сборка дешевого и качественного продукта, но в цепочке сырья и комплектующих Украины нет.

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Ранее Чмут заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к ТЦК испытывают даже военнослужащие ВСУ.