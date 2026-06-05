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На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов

Lenta.ru

На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов. Как заявил на форуме «Архитектура безопасности» военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, в стране освоили сборку дронов из иностранных деталей, но это не прорыв. Его слова приводит «Политнавигатор».

На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов
© Global Look Press
«Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем», — подчеркнул Чмут.

Он добавил, что сильной стороной украинцев стала быстрая сборка дешевого и качественного продукта, но в цепочке сырья и комплектующих Украины нет.

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Ранее Чмут заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к ТЦК испытывают даже военнослужащие ВСУ.