В США рассказали о напугавшем Украину российском оружии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали тревожиться из-за баллистических ракет России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет», — сказано в материале. Там отмечается, что также в России совершенствуют возможности этих боеприпасов.

Кроме того, пишет Bloomberg, у самого Киева сейчас возникли проблемы с получением боеприпасов из-за конфликта США с Ираном. Теперь Украина вынуждена искать новые пути получения снарядов, и рассчитывает в этом вопросе на Германию.

В России оценили штурмовой потенциал ВСУ

Ранее стало известно, что Украина запросила срочно передать ей десятки дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил Германии.