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Российский боец захватил исправный украинский «Вампир»

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Российский боец захватил исправный украинский гексакоптер «Вампир». Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает газета «Известия».

Российский боец захватил исправный украинский «Вампир»
© ТАСС

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Вампир» был вынужден совершить посадку в «серой» зоне краматорско-дружковского направления из-за разряженного аккумулятора, где он был обнаружен и захвачен российским бойцом с позывным Тихий.

«Изучение подобных объектов позволяет получить ценную информацию о технических решениях противника, особенностях применения систем БПЛА и совершенствовать методы борьбы с ними на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в ведомстве», — говорится в публикации.

Ранее МО России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды чешской системы Vampire.

«Вампир» способен перевозить до 15 килограммов груза и подниматься на высоту до 400 метров.