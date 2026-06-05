Страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, государства Прибалтики «являются врагами» и активными участниками конфликта.

«И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию», — считает Риттер.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что страны Прибалтики помогли ВСУ совершить налет беспилотниками на Санкт-Петербург.

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ.