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Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

Lenta.ru

За 12 часов 4 июня над регионами России было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы
© Global Look Press

По данным оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Уточняется, что все дроны были самолетного типа. Их сбили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

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