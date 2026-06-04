Путин раскрыл, какой военный самолет считает лучшим в мире

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 сейчас являются лучшими в мире, заявил на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер неоднократно высказывался об истребителях этого типа. В частности, в 2019 году президент отметил, что никакая машина не может летать так, как это делает Су-57. Он добавил, что этот самолет — самый лучший в мире, по всем тактико-техническим данным, по оружию.

«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день», — пояснил в ходе беседы с иностранными журналистами Путин.

Глава государства заметил, что самолет мог бы стать совместным производством с Индией, но тогда в Нью-Дели отказались от проекта. Он добавил, что Москва по-прежнему готова работать с индийской стороной, ограничений нет.

Су-57 (заводской индекс Т-50, он же перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — первый российский истребитель пятого поколения.

Самолет разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Характеристики истребителя не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля»

В ОКБ полагают, что Су-57 способен нести больше средств поражения, чем американские F-22 и F-35.

По словам специалистов, это обусловлено тем, что Су-57 разрабатывали как многофункциональный истребитель, а F-22 и F-35 проектировали с учетом определенных задач.