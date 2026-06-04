Визит на место теракта в Старобельске произвел тягостное впечатление, позволил сделать ряд выводов об участии Запада в конфликте, рассказал американский журналист-расследователь Кристофер Хелали. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, на днях Хелали в составе группы иностранных журналистов посетил место террористической атаки ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР.

«Мы все были не только потрясены и ужаснулись теми разрушениями, которые украинский режим учинил во время расправы над 21 студентом, но и увидели, что для этого использовались западные технологии, включая Starlink», — отметил расследователь.

На Западе назвали преднамеренной атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Хелали подчеркнул, что кровь жертв теракта не только на руках украинских боевиков, но и на руках тех, кто их финансирует.

По его мнению, западным корреспондентам необходимо посетить Донбасс, с тем, чтобы лично убедиться в преступлениях ВСУ.

Расследователь напомнил, что журналисты европейских и американских изданий пишут о конфликте с 2014 года, но умалчивают о преступлениях киевского режима против жителей Донбасса.