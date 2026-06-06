Минобороны выпустило заявление о ночной атаке ВСУ на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

Уточняется, что украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.