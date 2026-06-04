Путин открыл большую военную тайну после ударов «Орешником»

Россия ударила ракетой «Орешник» туда, где было удобно смотреть результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Открою вам большую большую военную государственную тайну. Мы просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и белой церкви, и это касается района ДНР», — сказал он.

Путин обозначил главную проблему ВСУ

Глава государства пояснил, что после удара по Белой Церкви туда залетели российские беспилотники и посмотрели на результаты удара. Он отметил, что это было важно, для будущих решений о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям. Путин также допустил, что объекты будущих ударов могут находиться в районе городской застройки.