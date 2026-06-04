Путин заявил, что ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было

Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было. Об этом заявил Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

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"Мы подобные системы испытывали на полигонах – "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", – сказал Путин.

По словам президента РФ, последний удар "Орешником" был сделан по территории Украины, где удобно было посмотреть на результаты. Путин заявил, что били по "сараю", чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно было для будущего применения оружия.

Также глава государства назвал отличия вооружения Украины от России. Путин сказал, что у Киева нет гиперзвуковых и крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Помимо этого, украинская сторона не имеет системы ПВО, у нее есть только отдельные элементы, но их не хватает.

Путин рассказал еще об одном условии достижения целей и задач СВО – это патриотизм и воля российского народа.