Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Только за последнее время, не буду щас называть количество населенных пунктов, боюсь ошибиться, примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно», — сказал он.

Путин обозначил главную проблему ВСУ

По его словам, под контролем российских войск находится вся территория Луганской народной республики (ЛНР), а также 85 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее глава государства заявил, что потери и жертвы России в зоне спецоперации не напрасны. «Все наши потери, жертвы не напрасны, нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери», — сказал он.