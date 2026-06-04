Над Зоной 51 могли заметить новый истребитель F-47

В небе над Зоной 51 могли заметить новый американский истребитель F-47. Об этом сообщает The Aviationist.

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Как сообщает портал, истребитель попал на тепловое изображение. На снимке можно увидеть оригинальный дизайн самолета с изогнутыми крыльями и передними горизонтальными стабилизаторами.

«Озеро Грум-Лейк, более известное как Зона 51, всегда привлекало внимание любителей авиации благодаря передовым экспериментальным программам, которые проводились там в прошлом, и тем, которые могут проводиться сейчас. Новое тепловое изображение, полученное в этом районе, возможно, запечатлело один из таких современных экспериментальных самолетов», — сообщает издание.

Подлинность снимков подтвердил автор YouTube-канала Uncanny Expeditions Андерс Оттесон. По его словам, снимок является подлинным, но был сделан еще несколько месяцев назад. Что именно попало на снимок доподлинно неизвестно, но эксперты считают, что это может быть самолет 6-го поколения F-47. Эта версия подтверждается сходством истребителя на снимке с изображениями, которые были показаны компанией Boeing и ВВС США.