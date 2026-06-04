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ВСУ совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС

Москва24иещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщается в канале станции в канале в МАХ.

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС
© РИА Новости

Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

В пресс-службе заверили, что ЗАЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Также, несмотря на атаку, радиационный фон на площадке станции и в ее окрестностях находится в пределах нормы.

"Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции", – говорится в сообщении.

В связи со случившимся в АЭС вновь обратили внимание на то, что подобные действия создают угрозу надежности энергоснабжения ЗАЭС и нарушают принципы ядерной безопасности.

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Прошлая атака на ЗАЭС произошла в конце мая. Тогда украинский дрон поразил здание машинного зала блока № 6. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра. Тем не менее нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС. В связи с этим он предупредил об угрозе ядерной безопасности региона в случае повторения подобных ударов.

В МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма. ООН, в свою очередь, выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.