Бомба под НАТО. Что известно об оружии, которое США выведут из альянса

Немецкая газета Bild раскрыла список вооружений, которые США выведут из-под контроля НАТО. Сокращение происходит в рамках планов США урезать численность войск, которые предназначены для направления в распоряжение НАТО в случае начала войны.

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Как указывает Bild, решение США является "огромной политической бомбой замедленного действия" для НАТО.

"Это создаст серьезные проблемы для европейцев, - отмечает издание. - Тот факт, что шаг Вашингтона приведет к ликвидации почти половины элементов сил НАТО, поднимет вопрос о том, сможет ли Европа компенсировать эти потери".

Чего США лишат НАТО?

Среди вооружений, которые США намерены вывести из НАТО, указываются:

Самолеты-заправщики. Число самолетов KC-135 будет сокращено с 71 до 63. Все восемь современных самолетов KC-46 будут отозваны из НАТО.

Истребители. США уменьшат число истребителей F-16 с 99 до 63, а самолетов F-15E - с 54 до 36.

БПЛА. Количество ударных беспилотников MQ-9 будет сокращено почти вдвое. Также США исключают все разведывательные беспилотники дальнего действия.

Корабли. США лишат НАТО одной из двух действующих сейчас авианосных ударных групп. Также будет выведена из эксплуатации почти половина эскадрилий крейсеров и эсминцев. США исключают возможность для НАТО подводного запуска ракет с американских подводных лодок. Количество морских патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon сократится с 26 до 15.

Бомбардировочные соединения. США прекратят предоставлять НАТО одно из двух действующих бомбардировочных соединений.

Для чего эти силы?

Речь идет о силах и средствах, которые должны быть предоставлены Вашингтоном НАТО в случае кризисных ситуаций и войн. В рамках НАТО все члены блока должны определить резерв сил и средств, которые задействуются в случае конфликта. Войска должны быть предоставлены: в течение первых 10 дней - передовые силы, 30 дней - основные силы и 180 дней - силы наращивания на случай эскалации кризиса.

Долгосрочная стратегия

Вашингтон уже проинформировал о своем решении европейских союзников. Ранее газета The Wall Street Journal указывала, что советник Пентагона Александр Велез-Грин объяснил европейским союзникам, что политика Трампа по уменьшению военной поддержки в рамках НАТО - это долгосрочная стратегия. В Пентагоне подчеркивают, что эти шаги необходимы, чтобы "побудить союзников к более активным действиям". Как отмечает Reuters, планы США являются еще одним шагом, направленным на снижение американского участия в НАТО. В Вашингтоне настаивают, что европейцы должны сами заниматься вопросами своей обороны.

Скандал на саммите?

"Корректировка модели предоставления сил для НАТО стала одним из главных приоритетов США в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре", - отмечает Reuters.

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля рискует стать одним из самых скандальных в истории блока. Именно в Турции Трамп может официально объявить о значительном снижении роли США в НАТО. И предложит альянсу двигаться дальше без лишних надежд на военную мощь Америки.

Госсекретарь США Марко Рубио уже объявил, что Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО. Рубио указал, что встреча лидера блока "станет самой важной встречей в истории альянса". "Есть некоторые вопросы, которые необходимо прояснить и решить", - подчеркнул он.

Европа в шоке

Европейские союзники по НАТО отмечают, что у них "нет достаточной ясности" в отношении масштабов и сроков планов Вашингтона. Как отмечает газета Financial Times, европейцы требуют от Вашингтона "разъяснений относительно планов по выводу ключевых военных сил из состава сил НАТО". Главный тезис европейцев заключается в том, что действия США "вызывают опасения по поводу способности альянса противостоять России".