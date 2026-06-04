Bloomberg: российские ракеты вызывают тревогу у ВСУ

Российские баллистические ракеты вызывают тревогу у ВСУ — об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно информации издания, из-за этого Киев запросил у Германии помощь в виде боеприпасов для систем ПВО. Отмечается, что власти Украины вынуждены искать новые способы получения этих боеприпасов, так как США слишком заняты конфликтом с Ираном. На этом фоне Россия наращивает производство и развитие баллистических ракет.

«Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого вида вооружений», — сообщает издание.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что уровень украинских ПВО не позволяет сбивать большую часть российских ракет.