Финляндия призналась, что ее разведка не только знала, но и сопровождала вражеские беспилотники, которые 3 июня атаковали Ленинградскую область. Сопровождение производилось силами двух самолетов-шпиона AWACS. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, почему Финляндия решила открыто признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины и какие меры могли бы отрезвить Финляндию и Прибалтику, которые были задействованы в той же провокации.

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Любопытные подробности провокации, которую ВСУ смогли осуществить вдень открытия экономического форума в Санкт-Петербурге, появились в четверг, 4 июня. В частности, выяснилось, что в налете на Ленобласть действительно участвовали не только прибалтийские страны, но и Финляндия, которая за сутки до атаки по Санкт-Петербургу и Ленобласти «повесила» над Балтикой сразу два самолета-шпиона AWACS для контроля воздушной обстановки и наведения.

«В данном случае, NATO не только сопровождали пуски, но и прописывали полетные задания в ИИ (искусственный интеллект) Palantir. Особое место в этом действии занимает литовская лаборатория радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на аэродромном комплексе в Шяуляе», - сообщают военные обозреватели.

Военный эксперт Владимир Попов, между тем, отмечает, что военно-политическая обстановка вокруг России явно не улучшается.

- Очевидно, что подлость со стороны многих государств мира по отношению к нам проявляется все в более агрессивной форме. Все, что мы сейчас видим — налеты на Ленобласть, признание Финляндии в соучастии в терроризме, удары ВСУ по автобусам с мирным населением — все это очевидные провокации, цель которых подтолкнуть русского медведя к тому, чтобы он все-таки ответил.

На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург

На Западе нашу миролюбивую риторику не понимают. Заявления Рютте, Мерца и остальных лидеров европейских государств - издевка над нашей неуверенностью в военно-политическом, дипломатическом отношениях. Мы, наверное, хотим усидеть на двух стульях — с одной стороны ведем боевые действия, а с другой хотим показаться миротворцами. И это у нас до определенного времени получалось. Но сейчас наше сидение на двух стульях воспринимают за слабость, отсюда и нагнетание обстановки и беспардонное отношение к нашим увещеваниям.

- Что можно сделать прямо сейчас, чтобы остудить пыл европейцев, которые похоже, пытаются нас варить на медленном огне?

- Уже говорил, что мы будем уничтожать запущенные из Прибалтики беспилотники, не дожидаясь их пересечения границ. Возможно, нам придется периодически ставить в Финском заливе наши корабли или боевые катера на дежурство. И надо, конечно, прекращать практику, когда со стороны Прибалтики к нам что-то прилетает.

- Как это остановить?

- В ближайшие два месяца надо будет нанести пару ударов по полигону, скажем, в Эстонии или Латвии и «закосить» пару диверсионно-разведывательных групп, которые там готовятся. Так бывает: отбивали атаку беспилотников ВСУ на Ленобласть и случайно попали по полигону. Или ракета повернула не туда и случайно в Жешуве или в Румынии что-то взорвалось. А можно дать понять Западу, что из-за многочисленных провокаций, мы готовим удар по, скажем, по Киеву, Львову или их окрестностям и что-то может залететь к соседям...

- Страшно представить, какой рев начнется...

- Рев, конечно, со всех сторон обеспечен. Но надо посмотреть - а дальше, что будет? В чувство они точно будут приведены. Понимая, что мы не решимся сейчас на крупный конфликт против Европы, они сели на шею и по голове бьют. Это надо прекращать, иначе будет хуже. Недаром Зеленский заявил, что ВСУ могут запускать 1000-1200 беспилотников в сутки. Но этого не делают, потому что пока у них не хватает рук и разведанных целей. Но они их могут просто запустить в нашу сторону, чтобы показать свои возможности. Мы не должны делать вид, что ничего не происходит, пока они нас будут кусать со всех сторон.

- Среди военных экспертов бытует мнение, что здания на Банковой, хоть и пустые, все равно должны быть уничтожены, потому что это символы власти киевского режима...

- Абсолютно согласен, кажется, пора начинать уничтожать эти символы. Пусть потом ходят и любуются руинами.