Киевское командование в попытке стабилизировать фронт начало экстренную переброску резервов в Сумскую область, где российская группировка войск «Север» продолжает методично создавать буферную зону. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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По его словам, критическая нехватка личного состава вынуждает ВСУ использовать любые доступные ресурсы, включая элитные формирования, которые руководство пытается укрепить за счет принудительно мобилизованных граждан.

«Сейчас происходит переброска бойцов ВСУ под Сумы. Они ищут резервы со всевозможных полков. По моей информации, сюда перебрасываются боеспособные элитные подразделения, которые разбавляют “бусифицированными”. Их отправляют на верную гибель, как это было с “полком смерти”», — пояснил эксперт.

Ситуация на этом участке остается для украинских сил крайне тяжелой. Ранее стало известно о переброске к реке Псел подразделений 225-го отдельного штурмового полка, который в силовых структурах прозвали «полком смерти» из-за колоссальных потерь и тактики использования солдат в качестве «смертников».

Особо показательным эпизодом стали попытки форсирования реки Псел в районе Великой Рыбицы. В начале мая десятки военнослужащих 21-й бригады ВСУ пропали без вести при попытке преодолеть водную преграду в тяжелом снаряжении по приказу командования. Эксперты отмечают, что использование подобных методов в условиях кадрового дефицита лишь ускоряет истощение последних резервов украинской армии.