СМИ сообщили о планах США уменьшить военный вклад в НАТО

США рассматривают возможность отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

По данным немецкой газеты, предполагаемые изменения затронут прежде всего структуру NATO Force Model, через которую альянс управляет силами государств-партнеров для выполнения поставленных задач.

Как утверждает Bild, в распоряжении редакции оказался засекреченный перечень возможных сокращений. В публикации приводится выдержка из документа: «Появился список, который показывает, какие возможности они больше не хотят предоставлять альянсу».

Согласно этим данным, Вашингтон намерен отказаться от предоставления НАТО самолетов-заправщиков KC-46 и дальних разведывательных дронов. Кроме того, число самолетов KC-135 может сократиться с 71 до 63 единиц.

Также, как пишет издание, рассматривается уменьшение количества истребителей F-16 — с 99 до 63, а F-15E — с 54 до 36. Почти вдвое может быть снижено число ударных беспилотников MQ-9.

Помимо этого, из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков планируется оставить по одной. Количество патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon предполагается сократить с 26 до 15.