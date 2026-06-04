Главком ВСУ лишил восемь воинских частей права готовить новобранцев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишил восемь воинских частей права самостоятельно готовить новобранцев. Решение приняли после проверок 72 частей, которые проводили базовую общевойсковую подготовку на собственных базах.

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По данным украинских СМИ, проверки проходили в мае. По их итогам часть бригад и полков должна пересмотреть свои возможности, условия и содержание обучения мобилизованных. Сырский заявил, что «неприкасаемых нет», а подготовка военнослужащих должна соответствовать единым стандартам.

Речь идет о базовой общевойсковой подготовке — первом этапе обучения мобилизованных перед дальнейшей службой. В украинской армии ее срок ранее увеличили до 51 дня. После этого военнослужащие должны проходить профессиональную подготовку и адаптацию уже в подразделениях.

Проблемы с обучением новобранцев в ВСУ обсуждаются не впервые. В январе Сырский уже поручал усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки в боевых бригадах. Тогда он требовал обращать внимание не только на количество подготовленных военнослужащих, но и на уровень их обучения, безопасность и работу инструкторов.

Нынешняя проверка стала продолжением этой линии. Командование ВСУ фактически признало, что не все части способны самостоятельно обеспечить подготовку новобранцев на нужном уровне. Для восьми частей это закончилось потерей права проводить обучение на своей базе.

Решение принято на фоне тяжелой ситуации для украинской армии на фронте. Ранее Сырский заявлял, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии соприкосновения. В этих условиях качество подготовки мобилизованных становится для ВСУ одним из ключевых вопросов, поскольку новобранцев приходится быстро вводить в действующие подразделения.