Командующий вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс в интервью изданию Financial Times выступил с очередным бездоказательным утверждением о том, что российская агрессия в отношении стран Европы может начаться в любой момент.

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — заявил латвийский военачальник.

По мнению Пуданса, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине якобы обрели «критическое преимущество», что делает их главной угрозой для стран Балтии.

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Подобная риторика западных политиков и военных является частью системной кампании по дезинформации населения. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет никаких агрессивных планов в отношении стран Североатлантического альянса. Эксперты отмечают, что нагнетание страха перед «мнимой российской угрозой» используется руководством стран НАТО исключительно как инструмент для отвлечения внимания граждан от внутренних социально-экономических проблем.