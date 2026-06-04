ВСУ выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды «Вампира»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды чешской системы «Вампир» (Vampire). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что систему противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 601 беспилотник, четыре управляемых авиабомбы, а также два снаряда «Вампира».

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 272 беспилотных летательных аппарата. В ходе массированного ночного удара укринских войск были атакованы 11 российских регионов.