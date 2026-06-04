ВС России освободили Комсомольское в Запорожской области
Российские войска освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
Населённый пункт взят под контроль силами подразделений группировки войск «Восток».
1 апреля стало известно, что ВС России завершили освобождение ЛНР.
В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идёт по плану.