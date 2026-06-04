Очевидцы рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Джанкой

В результате массированных атак дронов ВСУ на железную дорогу в Крыму было практически уничтожено здание вокзала в Джанкое, сообщили "РГ" жители города.

© Российская Газета

Напомним, городская железнодорожная станция была закрыта 2 июня до особого распоряжения. Это произошло после того, как город подвергся налету беспилотников.

По словам жителей Джанкоя, дроны в очередной раз атаковали привокзальную часть города.

"Слышали крики пассажиров поездов, они были ужасны!" - сказала одна из наших собеседниц.

Сотрудники местной полиции оперативно оцепили территорию вокзала после атаки, а железнодорожники были вовремя эвакуированы.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали электричку, следовавшую из Азовского в Керчь: погиб один человек, трое получили ранения. Движение поездов дальнего следования по полуострову приостанавливали, из графика выбилось 13 составов.