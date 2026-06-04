В США сделали неожиданное заявление о России

Принятие российским флотом на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М» изменило баланс сил на море. К такому выводу пришло американское издание Military Watch Magazine.

Обозреватели обратили внимание на то, что технические спецификации подлодок делают их одними из самых тихих и труднодоступных для обнаружения.

«Ввод в эксплуатацию подводных лодок класса «Ясень» существенно изменил расстановку сил на море. (…) Их скрытность сочетается с большим количеством вооружения и датчиков, которые могут быть использованы как благодаря эффективности конструкции, так и благодаря размерам подлодок», - говорится в статье.

Эксперты также обратили внимание на то, что подлодки оснащены в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые представляют серьезную угрозу для вражеских кораблей.

««Ясень» изначально был задуман как гибридный проект, предназначенный для одновременной замены двух совершенно разных типов советских подводных лодок (…) Это позволяет ему вести противолодочную борьбу, сбор разведданных и наносить глубокие удары по наземным целям», - подчеркивают авторы статьи.

Напомним, что Москва продолжает развивать стратегические ракетоносцы проекта «Борей» и многоцелевые подлодки «Ясень». Подводный флот остается одной из ключевых частей российской ядерной триады.