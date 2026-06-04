Беглов назвал атаку беспилотников на Петербург признаком слабости врага

Атака БПЛА на объекты в Петербурге говорит о том, что у врагов сдают нервы, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Александр Беглов высоко оценил работу систем противовоздушной обороны во время инцидента, передают «Вести».

«Вчерашняя атака еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что при отражении сложного удара возникли некоторые трудности, однако защитники достойно встретили неприятеля.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Городские службы быстро ликвидировали все последствия атаки.

Накануне украинские беспилотники нанесли удар по гражданским объектам трех районов Петербурга.

Городские службы успешно ликвидировали техногенные последствия утреннего налета вражеских аппаратов.

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал целью этой атаки запугивание участников Петербургского международного экономического форума.