«Герани» сожгли украинскую солнечную электростанцию

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинской солнечной электростанции. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

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Уточняется, что станция называлась «Никольская». Она использовалась в интересах ВСУ, как подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Отмечено, что электростанция находилась в районе населенного пункта Старозаводское. Оно, в свою очередь, находится на территории Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что оператор БПЛА «Герань» поразил украинское предприятие по выпуску дронов на территории Харьковской области. После удара был зафиксирован мощный взрыв, а также возгорание, как следует из видео, опубликованного МО РФ.