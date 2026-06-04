«Герани» сожгли украинскую солнечную электростанцию
Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинской солнечной электростанции. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».
Уточняется, что станция называлась «Никольская». Она использовалась в интересах ВСУ, как подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Отмечено, что электростанция находилась в районе населенного пункта Старозаводское. Оно, в свою очередь, находится на территории Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что оператор БПЛА «Герань» поразил украинское предприятие по выпуску дронов на территории Харьковской области. После удара был зафиксирован мощный взрыв, а также возгорание, как следует из видео, опубликованного МО РФ.