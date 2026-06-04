В Европе усилилась тревога из-за появления украинских беспилотников в воздушном пространстве Прибалтики. Несмотря на жесткую антироссийскую риторику, ряд западных политиков теперь опасается, что такие инциденты могут привести к прямому столкновению с Россией.

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечает, что Польша, страны Балтии и Финляндия в этой ситуации реагируют скорее осторожно, чем агрессивно. Прибалтийские власти, по его словам, отвергают подозрения в том, что могли сознательно предоставить свое небо для украинских ударов по российским объектам, и указывают на украинское происхождение беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе прямого конфликта с Россией, который может быть спровоцирован активностью украинских дронов в небе Прибалтики. Госсекретарь США Марко Рубио также выразил обеспокоенность происходящим, указав, что Вашингтон не хочет более масштабного конфликта.

По мнению автора, такая реакция не означает отказа Запада от курса на силовое давление против России. Он считает, что Европа и НАТО не готовы к внезапному и неподготовленному столкновению, особенно с учетом нынешнего состояния российских Вооруженных сил и рисков ядерной эскалации.

В материале также говорится, что западным странам важно представить возможный конфликт с Россией не как агрессию, а как оборону. Однако украинское происхождение беспилотников, по оценке автора, слишком очевидно из-за маршрутов, целей и конструкции аппаратов.

Автор делает вывод, что действия Киева создают для НАТО неудобный фальстарт. По его версии, Украина пытается решать собственные задачи с помощью дальнобойных дронов, но этим мешает более широкой западной стратегии, рассчитанной на длительную подготовку к противостоянию с Россией.

В публикации утверждается, что Западу требуется время для наращивания военной промышленности, модернизации армии, укрепления логистики и подготовки общественного мнения. До этого момента Украина, по замыслу западных стран, должна оставаться инструментом давления на Россию, но не провоцировать неконтролируемую эскалацию.