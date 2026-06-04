Назван способ избежать новой гонки вооружений

Россия предлагает способы избежать новой гонки вооружений, однако ответной инициативы со стороны Запада до сих пор нет.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Российская сторона и предлагала, и продолжает предлагать определенные принципы, на которых можно ограничивать гонку вооружений и определенным образом установить определенный паритет», — указал собеседник.

При этом Быстрицкий обратил внимание, что современные понятия гонки вооружений меняются из-за смены технологического уклада. Он также подчеркнул, что переговоры по ее ограничению должны проходить не только с участием стран Запада, но и других мировых держав, чтобы заключить масштабный договор.

«Все это требует большого мужества и дальновидности политиков, чего мы, например, у западных элит, к сожалению, не наблюдаем. Китай со своими инициативами выглядит рациональной и привлекательной стороной», — Андрей Быстрицкий председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.

21 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Российский лидер подчеркнул, что для Москвы важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. При этом он указал, что конкуренции в вооружениях можно избежать из-за наличия у России полной ядерной триады.