Вооруженные силы Украине чувствуют себя безнаказанными, и атаковали Ленинградскую область и Санкт-Петербург, опираясь на помощь «натовских братьев». Однако армия России найдет и уничтожит ответственных за налеты, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне над российскими регионами были сбиты 354 украинских беспилотника. Дроны атаковали в том числе и Санкт-Петербург, где в этот день начался Петербургский международный экономический форум. А сегодня ночью силы ПВО уничтожили 272 украинских дрона, в Брянской области пострадала женщина, в Крыму есть погибшие и пострадавшие.

«ВСУ потеряли страх, чувствуют себя безнаказанными. В Петербурге вчера пытались устроить провокацию перед ПМЭФ. Скорее всего, натовские «братья» помогали», - отметил эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

При этом он уверен, что армия России будет находить и уничтожать ответственных за налеты, так как это «самый действенный метод», и для таких операций «есть силы и средства».

Напомним, что ранее силовые ведомства стран Балтии зафиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.