Удар по поезду и сбитые БПЛА: детали атаки ВСУ на Крым

Вооруженные силы Украины атаковали Крым, ударив по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Последствия массированного удара в материале «Рамблера».

Атака на поезд

Беспилотник атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь из Азовского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА. Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», - написал он.

В связи опасностью атак БПЛА Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках пути, говорится в сообщении в Telegram-канале оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс».

По данным оператора, по состоянию на 10.00 мск, задерживаются семь поездов «Таврия» в Крым. В том числе на шесть часов задержаны составы Минеральные Воды - Симферополь и Москва – Севастополь. А также на семь часов - Москва – Феодосия.

«Пассажиры поезда №316 Адлер - Симферополь отправлены в Симферополь автобусом», - уточнил оператор.

Также на шесть – семь с половиной часов были задержаны пять поездов, отправляющихся из Крыма в Москву, Санкт-Петербург и Омск.

Удары по Симферополю и Севастополю

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил Сергей Аксенов.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметил он.

Глава региона также уточнил, что на месте работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Одновременно массированному налету подвергся и Севастополь. О начале атаки украинских беспилотников губернатор города Михаил Развожаев сообщил 3 июня в 22:33 мск. К тому моменту над Нахимовским районом были уничтожены первые два дрона.

Позднее число сбитых беспилотников возросло до семи. На Северной стороне города в результате падения обломков произошло возгорание крыши двухэтажного частного дома, пишет газета «Аргументы и факты».

В 1:47 мск глава города сообщил, что отражение атаки продолжается. По его данным, над районами Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было уничтожено более 20 беспилотников. Также зафиксировано падение обломков БПЛА и повреждение фасада частного дома в селе Фруктовом. Отбой воздушной тревоги в Севастополе был объявлен в 2:52 мск.

Напомним, что накануне семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва - Симферополь. Еще 11 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести.