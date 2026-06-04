МАГАТЭ сообщило об атаке на Запорожскую ТЭЦ

Запорожская ТЭЦ, обеспечивающая энергией ЗАЭС, подверглась атаке. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

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Там уточнили, что персонал ТЭЦ под Энергодаром находится в укрытии, АЭС продолжает работу в штатном режиме.

— Группа МАГАТЭ на ЗАЭС заметила легкий дым, идущий со стороны ТЭЦ, и услышала звуки военной активности. Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность по поводу единственной оставшейся линии электропередачи ЗАЭС, которая в последние недели несколько раз отключалась, в результате чего станция полностью зависит от аварийных дизель-генераторов для обеспечения электроэнергией шести реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии, — написали на странице ведомства в Х.

30 мая гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ нанес удар по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался. Он добавил, что попадание БПЛА в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС является первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

31 мая ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В результате атаки по транспортному цеху уничтожены шесть автобусов и две «газели».